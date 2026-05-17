США, Китай и Россия преследуют одну цель в отношении Европы, — Каллас

США, Китай и Россия не одобряют единый Европейский Союз, поскольку Европа гораздо сильнее, когда держится вместе.

Такое заявление сделала глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас, цитирует ее Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула важность единства ЕС

По словам топ-дипломата, администрация Дональда Трампа не любит единый Европейский Союз, поскольку ЕС является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится конкурировать.

По ее мнению, риторика типа "мои отношения с вами прекрасны, но мне не нравится ЕС" является частью стратегии "разделяй и властвуй".

"Им не нравится Европейский Союз, это абсолютно очевидно. Но нам нужно понять, почему им не нравится ЕС. Дело в том, что если мы будем держаться вместе, если будем действовать сообща, то мы будем равными силами, мы будем сильными", — сказала Каллас.

Издание отмечает, что несколько стран ЕС стремились сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони до начала конфликта между Вашингтоном и Папой Римским позиционировала себя как потенциальный мост между Европой и США.

В то же время Каллас призвала страны ЕС защищать блок и заключать соглашения через европейские институты, когда речь идет о США, Китае или России.

"Эти государства хотят развалить Европейский Союз, потому что мы гораздо сильнее, когда мы вместе", — цитирует ее Politico.

