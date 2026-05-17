РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9395 посетителей онлайн
Новости Отношения США и ЕС Отношения Евросоюза и России Отношения Китая и ЕС
3 009 25

США, Китай и Россия преследуют одну цель в отношении Европы, — Каллас

Каллас

США, Китай и Россия не одобряют единый Европейский Союз, поскольку Европа гораздо сильнее, когда держится вместе.

Такое заявление сделала глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас, цитирует ее Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каллас подчеркнула важность единства ЕС 

По словам топ-дипломата, администрация Дональда Трампа не любит единый Европейский Союз, поскольку ЕС является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится конкурировать.

По ее мнению, риторика типа "мои отношения с вами прекрасны, но мне не нравится ЕС" является частью стратегии "разделяй и властвуй".

"Им не нравится Европейский Союз, это абсолютно очевидно. Но нам нужно понять, почему им не нравится ЕС. Дело в том, что если мы будем держаться вместе, если будем действовать сообща, то мы будем равными силами, мы будем сильными", — сказала Каллас.

Читайте также: США стремятся разделить Европу, им не нравится Евросоюз, — Каллас

Издание отмечает, что несколько стран ЕС стремились сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони до начала конфликта между Вашингтоном и Папой Римским позиционировала себя как потенциальный мост между Европой и США.

В то же время Каллас призвала страны ЕС защищать блок и заключать соглашения через европейские институты, когда речь идет о США, Китае или России.

"Эти государства хотят развалить Европейский Союз, потому что мы гораздо сильнее, когда мы вместе", — цитирует ее Politico.

Читайте также: Прежде чем говорить с РФ, ЕС следует определить, о чем именно, — Каллас

Автор: 

Китай (3356) США (29398) Евросоюз (18068) Каллас Кая (428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Нарешті це сказано! Каллас молодчинка озвучила те що європейські (українські також) топові політики боялися сказати.
показать весь комментарий
17.05.2026 17:17 Ответить
+9
Силу надо показывать. Во первых дать по рогам рахе. Потом можно и с Китаем договариваться.
показать весь комментарий
17.05.2026 17:19 Ответить
+7
Тому кожна країна Європи має мати ядерну балістику ⚡️
показать весь комментарий
17.05.2026 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому кожна країна Європи має мати ядерну балістику ⚡️
показать весь комментарий
17.05.2026 17:12 Ответить
щоб шо? Франція має в половині Парижа тебе як білого християнина можуть вбити далі шо?

40% населення мумульмани - через 20 років там буде ширіат далі шо?
показать весь комментарий
17.05.2026 17:40 Ответить
Apres moi le deluge
показать весь комментарий
17.05.2026 17:51 Ответить
І це також проблема. Це джихад який оголосили заходу ще в 70 роки деякі арабські кола і тепер Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ це фінансує.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:48 Ответить
Ключове слово "коли"!?!? Да ніколи ви не тримаєтесь разом!!! Тому вас розводять як лохов!!
показать весь комментарий
17.05.2026 17:13 Ответить
Нарешті це сказано! Каллас молодчинка озвучила те що європейські (українські також) топові політики боялися сказати.
показать весь комментарий
17.05.2026 17:17 Ответить
Наші ******* "топові політики" і слів подібних не знають.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:33 Ответить
пуйла сюди запишіть
показать весь комментарий
17.05.2026 17:18 Ответить
ТА ТИ ШО....ДІЙШЛО))))

- а ви завезіть ще 20 лям африканів
- і ще 30 лям муслімів

ТОЧНО ПОМОЖЕ)))
показать весь комментарий
17.05.2026 17:18 Ответить
Что Вам покоя не дают африканцы и мусульмане?
Очень похоже на зависть.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:07 Ответить
Силу надо показывать. Во первых дать по рогам рахе. Потом можно и с Китаем договариваться.
показать весь комментарий
17.05.2026 17:19 Ответить
та да , США дуронули ЄС , воли включили всі важелі проти України, при Порошенко , шоб Україну не приняли в ЄС .Захід пізно роздуплився , тепер буде важко зупинити, цих трьох під* філів...
показать весь комментарий
17.05.2026 17:25 Ответить
Трамп не любит ес патамушта это сборище ссыкух и звиздоболов )). Путька не любит европу патамушта она загнала его под шконку санкциями и помогает Украине )) Китай наоборот любит европу и тама зарабатывает кучу денежек
показать весь комментарий
17.05.2026 17:26 Ответить
Трамп не любить Європу тому що євро конкурує з доларом.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:45 Ответить
Чи здатні європейські держави захистити свою цивілізаційну конструкцію
у час глобальних потрясінь? Кая Каллас б'є на сполох! Респект!
показать весь комментарий
17.05.2026 17:26 Ответить
Нужно больше чурок и принять ислам. И сможет ))
показать весь комментарий
17.05.2026 17:41 Ответить
Пскольку тогда она нахрен никому нужна не будет ))
показать весь комментарий
17.05.2026 17:42 Ответить
Дєржитєсь там!😬
показать весь комментарий
17.05.2026 18:34 Ответить
мій милий ізраїльський дружок,перестань тут розповсюджувати туфту про чурок та іслам! на,українцям,мусульмани не зробили нічого поганого,нічого! на відміну від православнутих монголо-татар (русскіх) і юдеїв. і зараз вони продовжують геноцид українців
показать весь комментарий
17.05.2026 18:33 Ответить
Ця мудра жінка мені дуже подобається!
Ще й хоробра!...
показать весь комментарий
17.05.2026 17:33 Ответить
То робіть Сполучені Штати Європи замісь балачок
показать весь комментарий
17.05.2026 17:46 Ответить
Она права . Слава Украине!
показать весь комментарий
17.05.2026 19:27 Ответить
 
 