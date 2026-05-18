В ЕС хотят пересмотреть помощь странам, поддерживающим Россию и Иран

Каллас заявила о возможном ограничении помощи странам, поддерживающим РФ и Иран

В Европейском Союзе могут изменить подход к предоставлению финансовой помощи странам, поддерживающим Россию или Иран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет Euractiv.

Что предлагают в ЕС

По словам Каллас, в Евросоюзе хотят сделать внешнюю помощь "более стратегической" на фоне геополитической конкуренции и международных конфликтов.

Она отметила, что если страна-партнер поддерживает Россию или Иран, ЕС должен иметь возможность пересмотреть сотрудничество с ней.

Каллас не уточнила, как именно это правило может быть реализовано на практике.

Что еще заявили в ЕС

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС должен учитывать собственные интересы при реализации международных программ поддержки.

По ее словам, если страны получают помощь от Евросоюза, но в то же время сотрудничают с соперниками ЕС, это должно влиять на дальнейшие решения о финансировании.

Между тем еврокомиссар по вопросам развития Йозеф Сикела заявил, что в будущей системе помощи ЕС должно быть заложено "европейское преимущество".

Заявления прозвучали на фоне подготовки новой геополитической инвестиционной стратегии ЕС объемом 300 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

От і є чим зайнятися років на надцять 😸
18.05.2026 17:51 Ответить
Хотіти не шкідливо.
18.05.2026 17:55 Ответить
Клоуни, і 12 років агресії рф проти України не пройшло.
Євросируни, тількі за спинами і життями українців вміють ховатись.
18.05.2026 17:59 Ответить
"Обьявите весь список"(с).
18.05.2026 18:02 Ответить
Німеччина, Словаччина, Болгарія, Угорщина. Ну це так навскидку( всі користуються кацапською нафтою).
18.05.2026 18:23 Ответить
Ну вот и переполовинят беженцев. А там или доказывай кого ты там поддерживал или нет. А фрипалестайнеров тоже того, или с ними связываться лишний раз ну его нах?)
18.05.2026 18:02 Ответить
Якщо країна підтримує Іран, то нехай Іран їй допомогає.
18.05.2026 18:13 Ответить
А я все гадаю: з якого дива Словаччина на азербайджанський газ планує перейти?!? А воно он куди вітер дує!
18.05.2026 18:29 Ответить
мабуть на днях виділять пару лярдів і Угорщині і Словакії???
18.05.2026 18:30 Ответить
 
 