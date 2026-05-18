В ЕС хотят пересмотреть помощь странам, поддерживающим Россию и Иран

В Европейском Союзе могут изменить подход к предоставлению финансовой помощи странам, поддерживающим Россию или Иран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет Euractiv.

Что предлагают в ЕС

По словам Каллас, в Евросоюзе хотят сделать внешнюю помощь "более стратегической" на фоне геополитической конкуренции и международных конфликтов.

Она отметила, что если страна-партнер поддерживает Россию или Иран, ЕС должен иметь возможность пересмотреть сотрудничество с ней.

Каллас не уточнила, как именно это правило может быть реализовано на практике.

Что еще заявили в ЕС

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС должен учитывать собственные интересы при реализации международных программ поддержки.

По ее словам, если страны получают помощь от Евросоюза, но в то же время сотрудничают с соперниками ЕС, это должно влиять на дальнейшие решения о финансировании.

Между тем еврокомиссар по вопросам развития Йозеф Сикела заявил, что в будущей системе помощи ЕС должно быть заложено "европейское преимущество".

Заявления прозвучали на фоне подготовки новой геополитической инвестиционной стратегии ЕС объемом 300 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

