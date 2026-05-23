Украина разблокировала дополнительное финансирование для инициативы PURL, - Сибига

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге Украина получила от партнеров новые обязательства по взносам в инициативу PURL, а также смогла разблокировать дополнительный источник финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, дополнительные финансовые механизмы позволят обеспечить покрытие части потребностей в рамках инициативы PURL и усилить поддержку Украины со стороны союзников.

"Это критически важная инициатива по закупке американского вооружения, которая покрывает львиную долю потребностей Украины в защите от российских баллистических ударов. По итогам переговоров у нас есть новые обязательства по взносам. Конкретные суммы и страны раскрывать пока не буду, объявления будут позже. Кроме того, разблокировали еще один источник финансирования, благодаря которому удастся покрыть еще часть потребностей в рамках PURL", - отметил Сибига.

Он добавил, что, учитывая масштаб российского террора, работа над наполнением PURL продолжается, и Украина призывает партнеров к продолжению поддержки.

Глава МИД выразил благодарность всем союзникам, которые вносят критически важные взносы в PURL, НАТО - за администрирование этой программы, а генсеку Альянса Марку Рютте - за работу по ее наполнению.

Что предшествовало

На днях Рютте заявил, что инициатива PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет европейских союзников, обеспечила около 70% ракет для систем Patriot.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идет о таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

Справочно

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это начатая в июле 2025 года совместная инициатива США и НАТО для быстрого обеспечения Украины критически необходимым американским оружием. Страны-партнеры финансируют закупку вооружения из имеющихся запасов США по списку потребностей, который формирует Украина.

