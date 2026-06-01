Фінансування PURL достатнє для продовження постачання зброї зі США, - Міноборони

У Міноборони заявили, що внесків партнерів у програму PURL достатньо для забезпечення України критичним озброєнням зі США. Постачання допомоги триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Об'єм внесків у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США, допомога продовжує надходити. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

Що відомо про PURL?

PURL - це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:

Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).

НАТО та США його узгоджують і підтверджують.

Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.

США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).

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Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.

Що саме постачається:

системи ППО (наприклад, Patriot);

ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);

інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.

Масштаб:

Один "пакет" часто становить приблизно $500 млн;

Місячні потреби оцінюються близько $1 млрд;

У програмі вже беруть участь більшість країн НАТО, а обсяг внесків перевищує кілька мільярдів доларів.

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