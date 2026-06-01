Фінансування PURL достатнє для продовження постачання зброї зі США, - Міноборони
У Міноборони заявили, що внесків партнерів у програму PURL достатньо для забезпечення України критичним озброєнням зі США. Постачання допомоги триває.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Об'єм внесків у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США, допомога продовжує надходити. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються", - повідомили в пресслужбі Міноборони.
Що відомо про PURL?
PURL - це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:
- Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).
- НАТО та США його узгоджують і підтверджують.
- Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.
- США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).
Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.
Що саме постачається:
- системи ППО (наприклад, Patriot);
- ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);
- інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.
Масштаб:
- Один "пакет" часто становить приблизно $500 млн;
- Місячні потреби оцінюються близько $1 млрд;
- У програмі вже беруть участь більшість країн НАТО, а обсяг внесків перевищує кілька мільярдів доларів.
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