Германия выделит $400 млн на системы ПВО и ракеты для Patriot для Украины, - Писториус

Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов США на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Средства пойдут на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны", - отметил Писториус.

"Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем $200 млн", - сказал министр обороны ФРГ.

Также он заявил, что Германия поддержит программу Jumpstart, предусматривающую закупку ракет для систем Patriot.

Читайте: Финансирования PURL достаточно для продолжения поставок оружия из США, - Минобороны

"Благодаря этому предусматривается закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", - подчеркнул глава Минобороны.

Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы присоединиться к финансированию закупок ракет PAC-3 для укрепления украинской ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия дополнительно выделит 7 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL