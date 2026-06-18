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Новости Программа PURL
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Германия выделит $400 млн на системы ПВО и ракеты для Patriot для Украины, - Писториус

Программа PURL: Германия выделяет 400 млн долларов

Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов США на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Что известно?

Средства пойдут на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны", - отметил Писториус.

"Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем $200 млн", - сказал министр обороны ФРГ.

Также он заявил, что Германия поддержит программу Jumpstart, предусматривающую закупку ракет для систем Patriot.

Читайте: Финансирования PURL достаточно для продолжения поставок оружия из США, - Минобороны

"Благодаря этому предусматривается закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", - подчеркнул глава Минобороны.

Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы присоединиться к финансированию закупок ракет PAC-3 для укрепления украинской ПВО.

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Ждемо,що наші партнери щось нам дадуть, а в той час 40 млд--забираємо з бюджета МО на використання піарських програм, які дійсно НЕ НА ЧАСІ, В Великобританії міністр оборони подав у відставку тільки тому ,що дають мало коштів на МО А в нас забирають, а наш міністр оборони про це мовчить---тільки піариться на обіцянках про майбутні " успіхи"
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18.06.2026 10:23 Ответить
Боря, а "тауруси" де?
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18.06.2026 10:53 Ответить
 
 