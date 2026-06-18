Германия выделит $400 млн на системы ПВО и ракеты для Patriot для Украины, - Писториус
Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов США на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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Средства пойдут на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны", - отметил Писториус.
"Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем $200 млн", - сказал министр обороны ФРГ.
Также он заявил, что Германия поддержит программу Jumpstart, предусматривающую закупку ракет для систем Patriot.
"Благодаря этому предусматривается закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", - подчеркнул глава Минобороны.
Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы присоединиться к финансированию закупок ракет PAC-3 для укрепления украинской ПВО.
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