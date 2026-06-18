Символ нынешней ситуации: Писториус об ударах по Москве и Санкт-Петербургу
Пожары на российских нефтеперерабатывающих и топливных объектах отражают реальную ситуацию в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса по итогам заседания в формате Рамштайн в Брюсселе.
Дым над НПЗ как сигнал о проблемах
Писториус отметил, что события на российских энергетических объектах являются показательными.
"Облака дыма над нефтеперерабатывающим заводом сегодня или горящий нефтяной терминал в Санкт-Петербурге во время Международного экономического форума несколько недель назад являются символом нынешней ситуации. Они показывают, насколько властной аппарат России оторван от реальности", — заявил он.
По его словам, российские власти пытались отрицать пожары, однако факты остаются очевидными.
Он подчеркнул, что изображения событий невозможно опровергнуть, даже если официальная Москва пытается их игнорировать.
Давление и санкции должны усиливаться
Министр подчеркнул, что наряду с проблемами экономики, высокими ценами на топливо и отсутствием успехов на фронте это указывает на провал политики Кремля.
Он также заявил, что российское руководство должно признать бессмысленность войны против Украины.
Писториус поддержал ужесточение санкций в нефтяной сфере. По его словам, необходимо возобновить ограничения в отношении российской нефти со стороны Соединенных Штатов и стран G7.
- 18 июня российская столица подверглась очередным ударам. В частности, произошло масштабное возгорание резервуаров на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
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