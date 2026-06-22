Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" под Москвой и ряду военных объектов РФ, - Генштаб

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражен центр космической связи

Так, в частности, был поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Потери противника уточняются.

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Удары по оккупированной территории

Кроме того, украинские военные нанесли удар по полигону подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево на территории Луганской области, а также по пунктам управления БПЛА в районах Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.

Кроме того, были поражены командно-наблюдательные пункты противника в районе Илек-Пеньковки Белгородской области (РФ) и в районе Покровска Донецкой области.

Также нанесён удар по автомобильному мосту в районе Васильевки Запорожской области, который используется для переброски войск и обеспечения российской оккупационной армии.

Результаты предыдущих ударов

По результатам дополнительного анализа данных подтверждено поражение 21 июня инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и двух автомобильных паромов. Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины.

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"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - отметили в Генштабе.