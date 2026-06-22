Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" под Москвой и ряду военных объектов РФ, - Генштаб
21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражен центр космической связи
Так, в частности, был поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Потери противника уточняются.
Удары по оккупированной территории
- Кроме того, украинские военные нанесли удар по полигону подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево на территории Луганской области, а также по пунктам управления БПЛА в районах Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.
- Кроме того, были поражены командно-наблюдательные пункты противника в районе Илек-Пеньковки Белгородской области (РФ) и в районе Покровска Донецкой области.
- Также нанесён удар по автомобильному мосту в районе Васильевки Запорожской области, который используется для переброски войск и обеспечения российской оккупационной армии.
Результаты предыдущих ударов
По результатам дополнительного анализа данных подтверждено поражение 21 июня инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и двух автомобильных паромов. Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины.
"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль