Поражены Тюменский НПЗ, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическая инфраструктура противника, - Генштаб

В Генштабе подтвердили нанесение ударов Силами обороны по Тюменскому НПЗ, нефтяному терминалу в Керчи, порту "Кавказ", а также по логистической инфраструктуре россиян.

Об этом сообщает Генштаб, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Тюменский НПЗ

Так, 20 июня в Тюменской области РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский").

Результаты удара уточняются. Расстояние от государственной границы Украины до объекта составляет более 2000 км.

Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны достигли Тюменского региона: атакован нефтеперерабатывающий завод, — Зеленский

Нефтяной терминал в Керчи

В ночь на 21 июня в Керчи был поражен нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1". Зафиксирован пожар на территории предприятия.

Терминал является одним из ключевых объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морская и военная логистика, нефтебаза в Керчи и РЛС: Поражены объекты по обе стороны Крымского моста, — Зеленский. ВИДЕО

Порт "Кавказ"

Также в ночь на 21 июня был поражен порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Подтвержден пожар на территории порта.

Порт "Кавказ" является важным логистическим узлом, обеспечивающим морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом, а также задействованным в снабжении войск РФ.

Железнодорожные мосты

Кроме того, украинские военные нанесли удар по:

железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного,

железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области,

железнодорожному мосту через Сиваш в районе Чонгара.

По данным Генштаба, указанные объекты используются противником для военных перевозок, переброски личного состава и материально-технического обеспечения оккупационных войск.

Пункты управления

Поражен пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области (РФ) и пункты управления БПЛА оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара в Донецкой области и Горок Брянской области (РФ).