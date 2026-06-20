Украинские дроны достигли Тюменского региона: атакован нефтеперерабатывающий завод, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Тюмени, расположенный более чем в 2 тысячах километров от границы.

Об этом говорится в вечернем обращении президента, передает Цензор.НЕТ.

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Нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области

"Есть также за что поблагодарить наших воинов, в частности воинов Сил специальных операций ВСУ. Наши дальнобойные удары достигли Тюменского региона в России, это тоже нефтеперерабатывающий завод. Более двух тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно", — отметил Зеленский.

По его словам, были опробованы новые модернизированные дроны FP: теперь они могут достигать целей на расстоянии 3 тысяч километров.

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"Благодарен инженерам Fire Point. Вполне справедливые ответы на российские удары по нашему государству. План украинских дальнобойных санкций выполняется", - добавил он.

Украинские удары средней дальности

Также Зеленский добавил, что продолжаются и украинские удары средней дальности - по военным целям на временно оккупированной территории Украины.

"Важно, что это действительно влияет на российскую военную логистику", - отметил президент.

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Что предшествовало

Сегодня днем губернатор Тюменской области РФ Александр Моор заявил о якобы отраженной атаке БПЛА на Тюменский НПЗ.

"Атака БПЛА на Тюменский НПЗ отражена. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию под личным контролем", - отметил он.