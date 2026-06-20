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Новости Атака БпЛА на Москву Удар по НПЗ в Москве
2 029 10

Спутники зафиксировали последствия двух волн атак на Московский НПЗ: повреждены установки и резервуары

В сети опубликовали спутниковые снимки Московского нефтеперерабатывающего завода после двух волн атак на объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксированы многочисленные следы горения на территории предприятия, а также повреждения отдельных элементов инфраструктуры.

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В частности, видны поврежденные установки первичной переработки нефти, резервуар без крышки и другие следы повреждений на территории завода.

Кроме того, в кадр попал и расположенный неподалеку торговый центр "Садовод".

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Автор: 

москва (3121) НПЗ (556) атака (1610) дроны (7413)
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Топ комментарии
+6
У кацапів божеством є нафта. Б'ємо по святих місцях.
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20.06.2026 13:49 Ответить
+4
КопотьНА...
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20.06.2026 14:00 Ответить
+3
Хоть камни с неба (с)
Ловите.
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20.06.2026 14:00 Ответить

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