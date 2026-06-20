Спутники зафиксировали последствия двух волн атак на Московский НПЗ: повреждены установки и резервуары
В сети опубликовали спутниковые снимки Московского нефтеперерабатывающего завода после двух волн атак на объект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксированы многочисленные следы горения на территории предприятия, а также повреждения отдельных элементов инфраструктуры.
В частности, видны поврежденные установки первичной переработки нефти, резервуар без крышки и другие следы повреждений на территории завода.
Кроме того, в кадр попал и расположенный неподалеку торговый центр "Садовод".
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