Спутники зафиксировали последствия двух волн атак на Московский НПЗ: повреждены установки и резервуары

В сети опубликовали спутниковые снимки Московского нефтеперерабатывающего завода после двух волн атак на объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксированы многочисленные следы горения на территории предприятия, а также повреждения отдельных элементов инфраструктуры.

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В частности, видны поврежденные установки первичной переработки нефти, резервуар без крышки и другие следы повреждений на территории завода.

Кроме того, в кадр попал и расположенный неподалеку торговый центр "Садовод".

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