Супутники зафіксували наслідки двох хвиль атак на Московський НПЗ: пошкоджено установки та резервуари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
У мережі опублікували супутникові знімки Московського нафтопереробного заводу після двох хвиль атак на об'єкт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано численні сліди горіння на території підприємства, а також пошкодження окремих елементів інфраструктури.
Зокрема видно пошкоджені установки первинної переробки нафти, резервуар без кришки та інші сліди уражень на території заводу.
Крім того, у кадр потрапив і розташований неподалік торговельний центр "Садовод".
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