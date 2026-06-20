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Новини Атака БпЛА на Москву Удар по НПЗ в Москві
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Супутники зафіксували наслідки двох хвиль атак на Московський НПЗ: пошкоджено установки та резервуари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У мережі опублікували супутникові знімки Московського нафтопереробного заводу після двох хвиль атак на об'єкт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано численні сліди горіння на території підприємства, а також пошкодження окремих елементів інфраструктури.

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Зокрема видно пошкоджені установки первинної переробки нафти, резервуар без кришки та інші сліди уражень на території заводу.

Крім того, у кадр потрапив і розташований неподалік торговельний центр "Садовод".

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москва (1375) НПЗ (1049) атака (1677) дрони (8491)
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Топ коментарі
+7
У кацапів божеством є нафта. Б'ємо по святих місцях.
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20.06.2026 13:49 Відповісти
+5
КопотьНА...
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20.06.2026 14:00 Відповісти
+4
Хоть камни с неба (с)
Ловите.
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20.06.2026 14:00 Відповісти

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