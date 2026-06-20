Супутники зафіксували наслідки двох хвиль атак на Московський НПЗ: пошкоджено установки та резервуари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У мережі опублікували супутникові знімки Московського нафтопереробного заводу після двох хвиль атак на об'єкт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано численні сліди горіння на території підприємства, а також пошкодження окремих елементів інфраструктури.

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Зокрема видно пошкоджені установки первинної переробки нафти, резервуар без кришки та інші сліди уражень на території заводу.

Крім того, у кадр потрапив і розташований неподалік торговельний центр "Садовод".

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