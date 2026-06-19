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На Москву летіли десятки дронів, росіяни заявили про збиття 25 безпілотників, - росЗМІ. ВIДЕО
На Москву 19 червня здійснили чергову атаку безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер Москви Сергій Собянін, пишуть рос ЗМІ, зокрема ТАСС.
Спочатку російський посадовець повідомив про нібито знищення шести безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.
Згодом він уточнив, що кількість дронів, які російська протиповітряна оборона нібито збила на підльоті до Москви, зросла до 25.
За словами Собяніна, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Інформації про постраждалих або руйнування російська влада наразі не оприлюднила.
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