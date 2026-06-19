На Москву летели десятки дронов, россияне заявили о сбивании 25 беспилотников, - росСМИ. ВИДЕО

19 июня на Москву была совершена очередная атака беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишут российские СМИ, в частности ТАСС.

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Сначала российский чиновник сообщил о якобы уничтожении шести беспилотников, летевших в направлении российской столицы.

Впоследствии он уточнил, что количество дронов, которые российская противовоздушная оборона якобы сбила при подлете к Москве, возросло до 25.

По словам Собянина, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Информации о пострадавших или разрушениях российские власти пока не обнародовали.

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