Песков после атаки на Москву: Показатели работы ПВО высоки, несмотря ни на что

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что противовоздушная оборона хорошо отработала во время атаки БПЛА на Москву.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Действительно, атаки дронов продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Несмотря ни на что, системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы", - сказал он.

Песков также заявил, что ситуация на фронте "скоро станет для Украины поистине плачевной".

Пресс-секретарь Путина добавил, что РФ продолжит атаковать объекты в Украине.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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