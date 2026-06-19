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Песков после атаки на Москву: Показатели работы ПВО высоки, несмотря ни на что
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что противовоздушная оборона хорошо отработала во время атаки БПЛА на Москву.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
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"Действительно, атаки дронов продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Несмотря ни на что, системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы", - сказал он.
Песков также заявил, что ситуация на фронте "скоро станет для Украины поистине плачевной".
Пресс-секретарь Путина добавил, что РФ продолжит атаковать объекты в Украине.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
- Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.
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