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Пєсков після атаки на Москву: Показники роботи ППО високі, попри все
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що протиповітряна оборона гарно відпрацювала під час атаки БпЛА на Москву.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Справді, дронові атаки продовжуються. Вживаються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків. Високі показники роботи систем ППО, попри все", - сказав він.
Пєсков також заявив про те, що ситуація на фронті "скоро стане зовсім катастрофічною для ЗСУ".
Речник Путіна додав, що РФ продовжить атакувати об'єкти в Україні.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
- Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.
Топ коментарі
+18 Огусто
показати весь коментар19.06.2026 13:05 Відповісти Посилання
+17 YU ST
показати весь коментар19.06.2026 13:14 Відповісти Посилання
+10 Деніс Войцеховський
показати весь коментар19.06.2026 13:10 Відповісти Посилання
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