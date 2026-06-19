Пєсков після атаки на Москву: Показники роботи ППО високі, попри все

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що протиповітряна оборона гарно відпрацювала під час атаки БпЛА на Москву.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Справді, дронові атаки продовжуються. Вживаються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків. Високі показники роботи систем ППО, попри все", - сказав він.

Пєсков також заявив про те, що ситуація на фронті "скоро стане зовсім катастрофічною для ЗСУ".

Речник Путіна додав, що РФ продовжить атакувати об'єкти в Україні.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

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