Московский НПЗ прекратил переработку нефти, - Генштаб. ФОТО
Московский НПЗ приостановил переработку нефти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
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Как отмечается, пострадали установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара объемом 10 000 м³ и один - 30 000 м³.
На снимках - два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.
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Ви щось проспали останнім часом ? Чи слова Мадяра про 500 цілей у бульбостані вже на олівці у наших СБС та слова зе про те що білорусь допомагає ретрансляторами кацапським дронам та має за тиждень це обладнання виключити, інакше це зробимо ми-це наратив влади про білу та пушисту білорусь ?