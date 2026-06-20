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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москве
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Московский НПЗ прекратил переработку нефти, - Генштаб. ФОТО

Московский НПЗ приостановил переработку нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, пострадали установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара объемом 10 000 м³ и один - 30 000 м³.

На снимках - два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спутники зафиксировали последствия двух волн атак на Московский НПЗ: повреждены установки и резервуары. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Московский НПЗ
Московский НПЗ
Московский НПЗ

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Автор: 

Генштаб ВС (8211) москва (3121) НПЗ (556)
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Топ комментарии
+6
Погана у нас тенденція. Роботи на добу-а обсосують цю подію неділю....Все. Удар по мацковському нпз в минулому. Далі що?
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20.06.2026 16:47 Ответить
+5
"Бо наратив влади що Білорусь біла і пушиста"
Ви щось проспали останнім часом ? Чи слова Мадяра про 500 цілей у бульбостані вже на олівці у наших СБС та слова зе про те що білорусь допомагає ретрансляторами кацапським дронам та має за тиждень це обладнання виключити, інакше це зробимо ми-це наратив влади про білу та пушисту білорусь ?
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20.06.2026 16:55 Ответить
+4
Країна-бензоколонка під назвою срср припинила існування саме через залежність економіки від нафти. Теж саме має статися з країною-бензоколонкою під назвою росія. Економіка болот має лягти-тільки тоді закінчиться війна. Однією військовою силою ми їх перемогти не зможемо, це очевидний факт.
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20.06.2026 17:04 Ответить

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