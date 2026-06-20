Московский НПЗ прекратил переработку нефти, - Генштаб. ФОТО

Московский НПЗ приостановил переработку нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, пострадали установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара объемом 10 000 м³ и один - 30 000 м³.

На снимках - два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.

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