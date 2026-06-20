Московський НПЗ зупинив переробку нафти, - Генштаб. ФОТО
Московський НПЗ зупинив переробку нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Нові деталі
Як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один - 30 000 м куб.
На знімках - два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено.
Топ коментарі
+6 Уповноважений
показати весь коментар20.06.2026 16:47 Відповісти Посилання
+6 Alex O #513819
показати весь коментар20.06.2026 17:04 Відповісти Посилання
+6 YU ST
показати весь коментар20.06.2026 17:09 Відповісти Посилання
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