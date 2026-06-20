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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москві
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Московський НПЗ зупинив переробку нафти, - Генштаб. ФОТО

Московський НПЗ зупинив переробку нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Нові деталі

Як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один - 30 000 м куб.

На знімках - два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутники зафіксували наслідки двох хвиль атак на Московський НПЗ: пошкоджено установки та резервуари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Московський нпз
Московський нпз
Московський нпз

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Автор: 

Генштаб ЗС (8523) москва (1378) НПЗ (1053)
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Топ коментарі
+6
Погана у нас тенденція. Роботи на добу-а обсосують цю подію неділю....Все. Удар по мацковському нпз в минулому. Далі що?
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20.06.2026 16:47 Відповісти
+6
Країна-бензоколонка під назвою срср припинила існування саме через залежність економіки від нафти. Теж саме має статися з країною-бензоколонкою під назвою росія. Економіка болот має лягти-тільки тоді закінчиться війна. Однією військовою силою ми їх перемогти не зможемо, це очевидний факт.
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20.06.2026 17:04 Відповісти
+6
Все лише починається.
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20.06.2026 17:09 Відповісти

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