Московський НПЗ зупинив переробку нафти, - Генштаб. ФОТО

Московський НПЗ зупинив переробку нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один - 30 000 м куб.

На знімках - два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено.

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