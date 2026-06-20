Українські дрони досягли Тюменського регіону: атаковано нафтопереробку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони атакували нафтопереробку в російській Тюмені за понад 2 тисячі кілометрів від кордону.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковано нафтопереробку в Тюменському регіоні

"Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії, це теж нафтопереробка. Більше двох тисяч кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно", - зазначив Зеленський.

За його словами, відпрацювали нові модернізовані дрони FP: тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3 тисяч кілометрів.

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"Вдячний інженерам Fire Point. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується", - додав він.

Українські мідлстрайки

Також Зеленський додав, що тривають і українські мідлстрайки – щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України.

"Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику", - зазначив президент.

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Що передувало

Сьогодні вдень губернатор Тюменської області РФ Олександр Моор заявляв про нібито відбиту атаку БпЛА на Тюменський НПЗ.

"Відбито атаку БпЛА на Тюменський НПЗ. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. За попередньою інформацією, завод не постраждав, співробітників евакуйовано. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - зазначав він.