Уражено Тюменський НПЗ, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру противника, - Генштаб
У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони Тюменського НПЗ, нафтового терміналу в Керчі, порту "Кавказ", а також логістичної інфраструктури росіян.
Про це повідомляє Генштаб, передає Цензор.НЕТ.
Тюменський НПЗ
Так, 20 червня у Тюменській області РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу ("Антипінський").
Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2000 км.
Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.
Нафтовий термінал у Керчі
У ніч на 21 червня у Керчі уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1". Зафіксовано пожежу на території підприємства.
Термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання пально-мастильних матеріалів у Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.
Порт "Кавказ"
Також у ніч на 21 червня уражено порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пожежу на території порту.
Порт "Кавказ" є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний у забезпеченні військ РФ.
Залізничні мости
Окрім того, українські воїни завдали ураження:
- залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного,
- залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області,
- залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.
За даними Генштабу, зазначені об'єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.
Пункти управління
Уражено пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області (РФ) та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області (РФ).
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