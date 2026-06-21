Уражено Тюменський НПЗ, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру противника, - Генштаб

У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони Тюменського НПЗ, нафтового терміналу в Керчі, порту "Кавказ", а також логістичної інфраструктури росіян.

Про це повідомляє Генштаб, передає Цензор.НЕТ.

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Тюменський НПЗ

Так, 20 червня у Тюменській області РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу ("Антипінський").

Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2000 км.

Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

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Нафтовий термінал у Керчі

У ніч на 21 червня у Керчі уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1". Зафіксовано пожежу на території підприємства.

Термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання пально-мастильних матеріалів у Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

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Порт "Кавказ"

Також у ніч на 21 червня уражено порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пожежу на території порту.

Порт "Кавказ" є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний у забезпеченні військ РФ.

Залізничні мости

Окрім того, українські воїни завдали ураження:

залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного,

залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області,

залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.

За даними Генштабу, зазначені об'єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Пункти управління

Уражено пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області (РФ) та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області (РФ).