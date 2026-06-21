Морская и военная логистика, нефтебаза в Керчи и РЛС: Пострадали объекты по обе стороны Крымского моста, - Зеленский. ВИДЕО

Этой ночью украинские удары были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и системам противовоздушной обороны оккупантов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Около 300 км от линии фронта

"Все это — справедливые ответы на жестокие российские удары по нашим людям. Я благодарю бойцов СБУ, СБС, ГУР и ССО за успешную работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта", — отметил президент.

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Что пострадало

По словам Зеленского, ударам подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, успешно поражена военная логистика, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь".

"Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир. Слава Украине!" — добавил президент.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в оккупированной Керчи после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе. Также пожар зафиксирован в порту "Кавказ" на российском берегу Керченского пролива.