После атаки горит нефтебаза в оккупированной Керчи и порт "Кавказ", - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
В оккупированной Керчи после ночной атаки загорелась нефтебаза. Также пожар зафиксирован в порту "Кавказ" на российском берегу Керченского пролива.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают OSINT-аналитики ASTRA.
Удар по нефтебазе
По результатам анализа двух видеозаписей, опубликованных мониторинговым каналом Exilenova+, аналитики установили, что горит нефтебаза Керченского морского торгового порта, расположенная на улице Таманской во временно оккупированной Керчи. Видео были сняты с улиц Петра Алексеева и Свердлова.
Нефтебаза расположена менее чем в километре от места соединения Керченского моста с побережьем. Она используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности мазута и дизельного топлива, через Керченский пролив. Топливный терминал обеспечивает топливом суда и обслуживает паромное сообщение "Крым — Кавказ".
Пожар в порту "Кавказ"
Кроме того, возгорание зафиксировано в порту "Кавказ" на территории РФ. Пожар обнаружили с помощью спутникового сервиса мониторинга температурных аномалий NASA FIRMS. Порт "Кавказ" является одним из крупнейших пассажирских портов России и используется для приема автомобильных и железнодорожных паромов.
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