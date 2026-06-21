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После атаки горит нефтебаза в оккупированной Керчи и порт "Кавказ", - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В оккупированной Керчи после ночной атаки загорелась нефтебаза. Также пожар зафиксирован в порту "Кавказ" на российском берегу Керченского пролива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают OSINT-аналитики ASTRA.

Удар по нефтебазе

По результатам анализа двух видеозаписей, опубликованных мониторинговым каналом Exilenova+, аналитики установили, что горит нефтебаза Керченского морского торгового порта, расположенная на улице Таманской во временно оккупированной Керчи. Видео были сняты с улиц Петра Алексеева и Свердлова.

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Нефтебаза расположена менее чем в километре от места соединения Керченского моста с побережьем. Она используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности мазута и дизельного топлива, через Керченский пролив. Топливный терминал обеспечивает топливом суда и обслуживает паромное сообщение "Крым — Кавказ".

удар по Крыму
удар по Крыму

Пожар в порту "Кавказ"

Кроме того, возгорание зафиксировано в порту "Кавказ" на территории РФ. Пожар обнаружили с помощью спутникового сервиса мониторинга температурных аномалий NASA FIRMS. Порт "Кавказ" является одним из крупнейших пассажирских портов России и используется для приема автомобильных и железнодорожных паромов.

удар по Крыму

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Керчь (435) обстрел (33264) порт (799) Керченский район (7) нефтебаза (16)
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Топ комментарии
+10
Хто не виїхав з криму - буде випливати скоро 😁😁😁
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21.06.2026 07:52 Ответить
+5
у порту Кавказ крім РВСів на комплексі перевантаження нафтопродуктів, ще горять ешелони на майданчику накопичування та очікування перед завантаженням на пароми.
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21.06.2026 08:49 Ответить
+4
Порт Кавказ - це Тамань ? ПРАВІЛЬНО його торпедують
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21.06.2026 07:57 Ответить

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