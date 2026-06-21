РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8922 посетителя онлайн
Новости Удары по Крыму Взрывы в Крыму
6 459 39

Оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту из-за атаки дронов: в Симферополе, Саках и Керчи раздавались взрывы. ВИДЕО

В ночь на 21 июня российские оккупационные власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Крымский мост перекрыт 

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Атака дронов

Тем временем Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщает об атаке беспилотников. В Симферополе, Керчи и Саках раздавались взрывы.

Также сообщается, что в Керчи после ударов горит топливный терминал.

Смотрите также: В оккупированном Крыму раздавались взрывы: в районе Таврической ТЭС пожар и густой дым. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6931) Керчь (435) Крым (25946) Симферополь (641) Керченский мост (393) Керченский район (7) Симферопольский район (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Відео супер інформативні.
показать весь комментарий
21.06.2026 01:50 Ответить
+12
кримські спілберги настільки настрахані, що знімають тільки короткометражки.
показать весь комментарий
21.06.2026 02:01 Ответить
+8
крутезне відео
показать весь комментарий
21.06.2026 01:50 Ответить

Загрузка...

 
 