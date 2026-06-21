Оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту из-за атаки дронов: в Симферополе, Саках и Керчи раздавались взрывы. ВИДЕО

В ночь на 21 июня российские оккупационные власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация", сообщает Цензор.НЕТ.

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Крымский мост перекрыт

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Атака дронов

Тем временем Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщает об атаке беспилотников. В Симферополе, Керчи и Саках раздавались взрывы.

Также сообщается, что в Керчи после ударов горит топливный терминал.

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