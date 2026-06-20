В оккупированном Крыму раздавались взрывы: в районе Таврической ТЭС пожар и густой дым

В ночь на субботу, 20 июня, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Под ударом, вероятно, оказалась Таврическая ТЭС.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей, информирует Цензор.НЕТ.

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Пожар и дым в районе ТЭС

После атаки в районе ТЭС вспыхнул пожар, а также виден столб густого черного дыма.

Кроме того, сообщается о взрывах и работе ПВО в нескольких районах Симферополя и в Перевальном.

Также местные жители заявляют о перебоях с электроснабжением. В частности, свет пропал вдоль Ялтинской трассы и в Добровской долине.

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