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В оккупированном Крыму раздавались взрывы: в районе Таврической ТЭС пожар и густой дым

В ночь на субботу, 20 июня, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Под ударом, вероятно, оказалась Таврическая ТЭС.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей, информирует Цензор.НЕТ.

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Пожар и дым в районе ТЭС

После атаки в районе ТЭС вспыхнул пожар, а также виден столб густого черного дыма.

атака на Крым

атака на Крым

атака на Крым

Кроме того, сообщается о взрывах и работе ПВО в нескольких районах Симферополя и в Перевальном.

Также местные жители заявляют о перебоях с электроснабжением. В частности, свет пропал вдоль Ялтинской трассы и в Добровской долине.

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взрыв (6930) Крым (25944) ТЭС (308)
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Топ комментарии
+14
це та ТЕС, на яку кацапи обманним шляхом встановили турбіни Siemens.

обман ніколи до добра не приводить

.
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20.06.2026 04:09 Ответить
+12
по ОРУ ТЕС прилетіло. Хай везуть новий трансформатор по Р-280.
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20.06.2026 02:39 Ответить
+7
але не кожний домогає без податків.
з буби гривні не було на ЗСУ і не буде...
жлоб є жлоб.
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20.06.2026 04:41 Ответить

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