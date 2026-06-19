Силы беспилотных систем поразили подземное газохранилище в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанеслиудары по ряду объектов российских захватчиков, в том числе по Глебовскому подземному газохранилищу во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении СБС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о Глебовском газохранилище?

Объект используется для регулирования сезонного и суточного потребления газа на полуострове, а также для поддержания давления в газотранспортной системе.

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Другие цели:

Во временно оккупированном Крыму операторы 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразили исследовательский центр Глебовского ПХГ;

В Запорожской области операторы 5-го батальона 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразили РЛС П-18 "Терек";

Во временно оккупированном Крыму операторы 1-го отдельного центра поразили НРЛС "Репейник" и тепловоз, который использовался в интересах логистики противника;

В Луганской области операторы 1-го отдельного центра и 20-й бригады К-2 поразили МТЛБ из ЗУ-23;

Операторы сводного отряда "13" 414-й бригады "Птицы Мадяра", 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили топливозаправщики противника в Донецкой, Запорожской и Луганской областях;

В Луганской области операторы 20-й бригады К-2 поразили цистерну с горюче-смазочными материалами;

В Донецкой области операторы 412-й бригады Nemesis поразили командно-наблюдательный пункт подразделения из состава 656-го мотострелкового полка 29-й армии противника;

Операторы подразделения БАС "Феникс" ГПСУ, 412-й бригады Nemesis и 20-й бригады К-2 поразили логистический транспорт противника в Луганской и Запорожской областях.

"Системное поражение объектов газовой инфраструктуры, средств радиолокации и ПВО, топливной, железнодорожной и транспортной логистики снижает способность противника обеспечивать войска, поддерживать управление и вести боевые действия на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

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