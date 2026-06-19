Сили безпілотних систем уразили підземне сховище газу в окупованому Криму. ВIДЕО
Сили безпілотних систем завдали ударів по низці об'єктів російських загарбників, серед них, зокрема, Глібівське підземне сховище газу в тимчасово окупованому Криму.
Про це йдеться у повідомленні СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про Глібівське газосховище?
Об’єкт використовується для регулювання сезонного та добового споживання газу на півострові, а також підтримання тиску в газотранспортній системі.
Інші цілі:
- У тимчасово окупованому Криму оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили дослідницький центр Глібівського ПСГ;
- У Запорізькій області оператори 5-го батальйону 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили РЛС П-18 "Терек";
- У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру уразили НРЛС "Репейнік" та уразили тепловоз, який використовувався в інтересах логістики противника;
- У Луганській області оператори 1-го окремого центру та 20-ї бригади К-2 уразили МТЛБ із ЗУ-23;
- Оператори зведеного загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 412-ї бригади Nemesis та 1-го окремого центру уразили паливозаправники противника у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях;
- У Луганській області оператори 20-ї бригади К-2 уразили цистерну з паливно-мастильними матеріалами;
- У Донецькій області оператори 412-ї бригади Nemesis уразили командно-спостережний пункт підрозділу зі складу 656-го мотострілецького полку 29-ї армії противника;
- Оператори підрозділу БАС "Фенікс" ДПСУ, 412-ї бригади Nemesis та 20-ї бригади К-2 уразили логістичний транспорт противника у Луганській та Запорізькій областях.
"Системне ураження об’єктів газової інфраструктури, засобів радіолокації та ППО, паливної, залізничної і транспортної логістики знижує спроможність противника забезпечувати війська, підтримувати управління та вести бойові дії на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.
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