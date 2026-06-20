Вибухи лунали в окупованому Криму: в районі Таврійської ТЕС пожежа та густий дим. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на суботу, 20 червня, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Під атакою, ймовірно, опинилася Таврійська ТЕС.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих жителів, інформує Цензор.НЕТ.

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Пожежа та дим в районі ТЕС

Після атаки в районі ТЕС спалахнула пожежа, а також видно стовп густого чорного диму.

Крім того, повідомляється про вибухи та роботу ППО в кількох районах Сімферополя та у Перевальному.

Також місцеві жителі заявляють про перебої з електропостачанням. Зокрема, світло зникло вздовж Ялтинської траси та в Добровській долині.

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