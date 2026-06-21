Після атаки горить нафтобаза в окупованій Керчі та порт "Кавказ", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

В окупованій Керчі після нічної атаки спалахнула нафтобаза. Також пожежу зафіксовано в порту "Кавказ" на російському березі Керченської протоки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють OSINT-аналітики ASTRA.

Удар по нафтобазі

За результатами аналізу двох відеозаписів, опублікованих моніторинговим каналом Exilenova+, аналітики встановили, що горить нафтобаза Керченського морського торговельного порту, розташована на вулиці Таманській у тимчасово окупованій Керчі. Відео були зняті з вулиць Петра Алексєєва та Свердлова.

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Нафтобаза розташована менш ніж за кілометр від ділянки примикання Керченського мосту до узбережжя. Вона використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів, зокрема мазуту та дизельного пального, через Керченську протоку. Паливний термінал забезпечує пальним судна та обслуговує поромне сполучення "Крим - Кавказ".





Займання в порту "Кавказ"

Крім того, займання зафіксовано в порту "Кавказ" на території РФ. Пожежу виявили за допомогою супутникового сервісу моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS. Порт "Кавказ" є одним із найбільших пасажирських портів Росії та використовується для приймання автомобільних і залізничних поромів.

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