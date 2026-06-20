Сили безпілотних систем уразили газову інфраструктуру Криму, міст через Генічеську протоку та логістику окупантів. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по газовій інфраструктурі Криму, мосту через Генічеську протоку та низці логістичних і військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 20 червня оператори СБС уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів окупантів, серед яких газові компресорні станції, транспортна інфраструктура, паливозаправники та бронетехніка.

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Зокрема, у тимчасово окупованому Криму оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили три газові компресорні станції. Ще одну компресорну станцію на півострові уразили оператори 1-го окремого центру.

У Херсонській області оператори 427-ї бригади "Рарог" уразили автомобільний міст через Генічеську протоку, який використовувався для логістичного забезпечення військ РФ.

Також оператори 20-ї бригади К-2 уразили рейдовий буксир противника.

Крім того, оператори зведеного загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та 20-ї бригади К-2 уразили паливозаправники противника у Донецькій та Херсонській областях.

У Донецькій області було уражено важкий тягач БАЗ-6403, а в Луганській області — броньовані бойові машини, зокрема ББМ "Тайфун-К".

Також оператори 20-ї бригади К-2 та зведеного загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили логістичний транспорт противника в Криму, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.

Системне ураження газової інфраструктури, мостів, паливозаправників, бронетехніки та логістичного транспорту знижує спроможність противника забезпечувати війська, здійснювати маневри та підтримувати інтенсивність бойових дій.

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