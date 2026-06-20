Силы беспилотных систем нанесли удар по газовой инфраструктуре Крыма, мосту через Генический пролив и логистике оккупантов. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по газовой инфраструктуре Крыма, мосту через Генический пролив и ряду логистических и военных объектов противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 20 июня операторы СБС поразили ряд военных и инфраструктурных объектов оккупантов, среди которых газовые компрессорные станции, транспортная инфраструктура, топливозаправщики и бронетехника.

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В частности, во временно оккупированном Крыму операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили три газовые компрессорные станции. Еще одну компрессорную станцию на полуострове поразили операторы 1-го отдельного центра.

В Херсонской области операторы 427-й бригады "Рарог" поразили автомобильный мост через Генический пролив, который использовался для логистического обеспечения войск РФ.

Также операторы 20-й бригады К-2 поразили рейдовый буксир противника.

Кроме того, операторы сводного отряда "13" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 20-й бригады К-2 поразили топливозаправщики противника в Донецкой и Херсонской областях.

В Донецкой области был поражён тяжёлый тягач БАЗ-6403, а в Луганской области - бронированные боевые машины, в частности - ББМ "Тайфун-К".

Также операторы 20-й бригады К-2 и сводного отряда "13" 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили логистический транспорт противника в Крыму, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.

Системное поражение газовой инфраструктуры, мостов, топливозаправщиков, бронетехники и логистического транспорта снижает способность противника обеспечивать войска, осуществлять маневры и поддерживать интенсивность боевых действий.

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