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Окупанти призупинили рух Кримським мостом через атаку дронів: у Сімферополі, Саках та Керчі лунали вибухи. ВIДЕО

У ніч на 21 червня російська окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття руху автотранспорту Кримським мостом.

Про це пише російський телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кримський міст перекрито 

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - сказано в повідомленні.

Атака дронів

Тим часом телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих жителів повідомляє про атаку безпілотників. У Сімферополі, Керчі та Саках лунали вибухи.

Також повідомляється, що у Керчі після прильотів горить паливний термінал.

У Керчі горить паливний термінал 

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Автор: 

вибух (4743) Керч (191) Крим (14132) Сімферополь (221) Керченський міст (525) Керченський район (6) Сімферопольський район (12)
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