Морська і військова логістика, нафтобаза у Керчі та РЛС: Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту, - Зеленський. ВIДЕО

Цієї ночі українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Близько 300 км від лінії фронту

"Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту", - зазначив президент.

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Що уражено

За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси "Панцир".

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир. Слава Україні!" - додав президент.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в окупованій Керчі після нічної атаки спалахнула нафтобаза. Також пожежу зафіксовано в порту "Кавказ" на російському березі Керченської протоки.