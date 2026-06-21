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Новини Удари по Криму
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Атака на Крим: частина окупованого півострова знеструмлена, у Севастополі запроваджують графіки відключень (оновлено)

Російські війська масово мінують узбережжя Криму, побоюючись висадки десанту ЗСУ

Частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Крименерго".

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Знеструмлення у Криму

Як зазначається, у зв’язку з пошкодженнями в електричних мережах відбулося часткове відключення споживачів Північно-західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про орієнтовний час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для держслужб

Оновлена інформація

Як інформує так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, за командою диспетчера філії АТ "СО ЄЕС" Чорноморське РДУ в окупованому Севастополі запроваджено графік тимчасового відключення споживання електроенергії.

За його словами, детальний графік буде оприлюднюватися в акаунті "Севастопольенерго".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що після атаки горить нафтобаза в окупованій Керчі та порт "Кавказ".

Також читайте: Окупанти призупинили рух Кримським мостом через атаку дронів: у Сімферополі, Саках та Керчі лунали вибухи. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14134) відключення світла (1689)
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Топ коментарі
+7
Ну шо, дебіли? Хотіли нам холодомор влаштувати? Ну а тепер отримуєте паливомор. А потім і всі інші різновиди -морів.

Все тільки починається...
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21.06.2026 10:47 Відповісти
+5
Щас спою : С'********** С'********** город рускіх мудаков
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21.06.2026 10:53 Відповісти
+4
https://t.me/voynareal/138668 ❗️Блекаут у Севастополі, Алушті, Красноперекопську, Армянську та Новій Ялті. В окупованому Криму масово зникло світло після вибухів - тим часом президент Зеленський повідомив, що вночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів.
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21.06.2026 10:49 Відповісти

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