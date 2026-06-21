Атака на Крим: частина окупованого півострова знеструмлена, у Севастополі запроваджують графіки відключень (оновлено)

Частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Крименерго".

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Знеструмлення у Криму

Як зазначається, у зв’язку з пошкодженнями в електричних мережах відбулося часткове відключення споживачів Північно-західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про орієнтовний час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

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Оновлена інформація

Як інформує так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, за командою диспетчера філії АТ "СО ЄЕС" Чорноморське РДУ в окупованому Севастополі запроваджено графік тимчасового відключення споживання електроенергії.

За його словами, детальний графік буде оприлюднюватися в акаунті "Севастопольенерго".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що після атаки горить нафтобаза в окупованій Керчі та порт "Кавказ".

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