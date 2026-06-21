Атака на Крым: часть оккупированного полуострова обесточена, в Севастополе вводят графики отключений (обновлено)

Часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений, вызванных атакой дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Крымэнерго".

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Отключение электроэнергии в Крыму

Как отмечается, в связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

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Обновленная информация

Как информирует так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, по команде диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РГУ в оккупированном Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии.

По его словам, подробный график будет обнародован в аккаунте "Севастопольэнерго".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что после атаки горит нефтебаза в оккупированной Керчи и порт "Кавказ".

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