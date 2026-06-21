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Новости Удары по Крыму
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Атака на Крым: часть оккупированного полуострова обесточена, в Севастополе вводят графики отключений (обновлено)

Российские войска массово минируют побережье Крыма, опасаясь высадки десанта ВСУ

Часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений, вызванных атакой дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Крымэнерго".

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Отключение электроэнергии в Крыму

Как отмечается, в связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск только для госслужб

Обновленная информация

Как информирует так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, по команде диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РГУ в оккупированном Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии.

По его словам, подробный график будет обнародован в аккаунте "Севастопольэнерго".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что после атаки горит нефтебаза в оккупированной Керчи и порт "Кавказ".

Читайте также: Оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту из-за атаки дронов: в Симферополе, Саках и Керчи раздавались взрывы. ВИДЕО

Автор: 

Крым (25946) отключение света (788)
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Топ комментарии
+10
Ну шо, дебіли? Хотіли нам холодомор влаштувати? Ну а тепер отримуєте паливомор. А потім і всі інші різновиди -морів.

Все тільки починається...
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21.06.2026 10:47 Ответить
+9
Щас спою : С'********** С'********** город рускіх мудаков
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21.06.2026 10:53 Ответить
+7
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21 июня 2026, 10:27

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21 июня 2026, 10:45

Если противнику удастся перекрыть паромное сообщение с Крымом, вкупе с подрывом логистики через трассу Р-280 и мосты между полуостровом и Херсонской областью, то очевидной следующей целью станет сам Крымский мост, по которому в этой ситуации руководство России окажется вынуждено разрешить проход грузов.

і тд і тп
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21.06.2026 10:53 Ответить

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