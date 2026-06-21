Атака на Крым: часть оккупированного полуострова обесточена, в Севастополе вводят графики отключений (обновлено)
Часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений, вызванных атакой дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Крымэнерго".
Отключение электроэнергии в Крыму
Как отмечается, в связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.
Обновленная информация
Как информирует так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, по команде диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РГУ в оккупированном Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии.
По его словам, подробный график будет обнародован в аккаунте "Севастопольэнерго".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что после атаки горит нефтебаза в оккупированной Керчи и порт "Кавказ".
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