В Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск только для госслужб

Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Об этом сообщил в Telegram-канале крымский марионеточный лидер Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ.

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На крымских АЗС полностью ограничили продажу топлива

По его словам, топливо отныне будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

"Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", — отметил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что поставки топлива в Севастополь задерживаются: АЗС прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам.

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