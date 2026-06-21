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В Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск только для госслужб
Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
Об этом сообщил в Telegram-канале крымский марионеточный лидер Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ.
На крымских АЗС полностью ограничили продажу топлива
По его словам, топливо отныне будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
"Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", — отметил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что поставки топлива в Севастополь задерживаются: АЗС прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам.
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