"Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС в России
"Татнефть" ввела на всех автозаправочных станциях в России временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Детали
"В настоящее время по всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения", - сообщает горячая линия компании.
По словам оператора, кроме лимитов на отпуск топлива, действуют также ограничения по оплате - принимается только наличный расчет.
Отпускают по 30 литров бензина
Как сообщил корреспондент российского издания, на АЗС в Челябинске водителей информируют, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров.
Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 литрами - для грузового транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чудово ж відомо, що "тєррорістічєскіє акти" з боку України не мають жодного реального ефекту.
Коментатори з Цензора збрехати не дадуть.
Піськов каже, що це сезонні зміни і звичні для ********** …