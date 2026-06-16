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Новости Дефицит топлива
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"Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС в России

"Татнефть" продает топливо с ограничениями

"Татнефть" ввела на всех автозаправочных станциях в России временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс". 

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Детали

"В настоящее время по всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения", - сообщает горячая линия компании.

По словам оператора, кроме лимитов на отпуск топлива, действуют также ограничения по оплате - принимается только наличный расчет.

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Отпускают по 30 литров бензина

Как сообщил корреспондент российского издания, на АЗС в Челябинске водителей информируют, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров.

Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 литрами - для грузового транспорта.

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бензин (318) россия (97919) топливо (637)
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"Інтєрфакс" - іноагєнти.
Чудово ж відомо, що "тєррорістічєскіє акти" з боку України не мають жодного реального ефекту.
Коментатори з Цензора збрехати не дадуть.
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16.06.2026 12:04 Ответить
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16.06.2026 12:04 Ответить
Піднялася тако ж ціна і на ягель, лико та сіно, на московії!!
Піськов каже, що це сезонні зміни і звичні для ********** …
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16.06.2026 12:13 Ответить
А чьто праізашло?
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16.06.2026 12:18 Ответить
Ограничениями тут уже не обойтись пора вводить запреты, а иначе шо это за движуха, скучно...
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16.06.2026 12:22 Ответить
 
 