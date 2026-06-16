"Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС в России

"Татнефть" ввела на всех автозаправочных станциях в России временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

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Детали

"В настоящее время по всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения", - сообщает горячая линия компании.

По словам оператора, кроме лимитов на отпуск топлива, действуют также ограничения по оплате - принимается только наличный расчет.

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Отпускают по 30 литров бензина

Как сообщил корреспондент российского издания, на АЗС в Челябинске водителей информируют, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров.

Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 литрами - для грузового транспорта.

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