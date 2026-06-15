РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14453 посетителя онлайн
Новости Дефицит топлива
649 4

В оккупированной Луганской области заканчивается бензин: в Северодонецке опустели все АЗС

АЗС, бензин, заправка

На временно оккупированной территории Луганской области обостряется топливный кризис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Александр Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в Северскодонецке бензин закончился на всех автозаправочных станциях города.

Оккупационные власти также пытаются ограничить продажу топлива в других населенных пунктах региона из-за дефицита ресурсов.

"Во многих городах так называемой "ЛНР" введены ограничения на продажу топлива. В Северскодонецке бензина нет ни на одной АЗС", – отметил Харченко.

Когда именно могут возобновиться поставки бензина, пока неизвестно. По словам главы ОВА, дефицит топлива уже наблюдается и в российских регионах.

Местные жители пытались покупать бензин в соседних областях РФ, однако из-за большого спроса там образовались длинные очереди. Кроме того, российские силовики проводят тщательные проверки всех, кто пересекает административные границы.

Читайте: Возмущенный россиянин из Новороссийска: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВИДЕО

Александр Харченко также сообщил о критической ситуации в Новодружеске.

По его словам, жители города уже четыре года живут без электроснабжения. Последний раз свет в домах был весной 2022 года во время активных боевых действий.

После оккупации российские власти обещали восстановить инфраструктуру, однако ремонтные работы так и не начались. Горожане до сих пор остаются без электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит бензина охватил уже 15 регионов России, - The Moscow times

Автор: 

кризис (2975) оккупация (10267) горючее (68) Луганская область (6480)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.06.2026 12:17 Ответить
Казали с Сіверськодонець знищений ущент,а там ще й АЗС працювали 🤷
показать весь комментарий
15.06.2026 12:21 Ответить
Бензін закінчується? А ще ракети в 2022. Можно щось інше придумати? В Росії сніг закінчується взимку, ялинкі в тайзі.
показать весь комментарий
15.06.2026 12:29 Ответить
Вже місяць закінчується бензин але чомусь не закінчується.
показать весь комментарий
15.06.2026 13:15 Ответить
 
 