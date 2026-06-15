В оккупированной Луганской области заканчивается бензин: в Северодонецке опустели все АЗС
На временно оккупированной территории Луганской области обостряется топливный кризис.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Александр Харченко.
По его словам, в Северскодонецке бензин закончился на всех автозаправочных станциях города.
Оккупационные власти также пытаются ограничить продажу топлива в других населенных пунктах региона из-за дефицита ресурсов.
"Во многих городах так называемой "ЛНР" введены ограничения на продажу топлива. В Северскодонецке бензина нет ни на одной АЗС", – отметил Харченко.
Когда именно могут возобновиться поставки бензина, пока неизвестно. По словам главы ОВА, дефицит топлива уже наблюдается и в российских регионах.
Местные жители пытались покупать бензин в соседних областях РФ, однако из-за большого спроса там образовались длинные очереди. Кроме того, российские силовики проводят тщательные проверки всех, кто пересекает административные границы.
Александр Харченко также сообщил о критической ситуации в Новодружеске.
По его словам, жители города уже четыре года живут без электроснабжения. Последний раз свет в домах был весной 2022 года во время активных боевых действий.
После оккупации российские власти обещали восстановить инфраструктуру, однако ремонтные работы так и не начались. Горожане до сих пор остаются без электроэнергии.
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