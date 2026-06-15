На окупованій Луганщині закінчується бензин: у Сіверськодонецьку спорожніли всі АЗС
На тимчасово окупованій території Луганської області загострюється паливна криза.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олександр Харченко.
За його словами, у Сіверськодонецьку бензин закінчився на всіх автозаправних станціях міста.
Окупаційна влада також намагається обмежити продаж пального в інших населених пунктах регіону через дефіцит ресурсів.
"У багатьох містах так званої "ЛНР" запроваджені обмеження на продаж пального. У Сіверськодонецьку бензину немає на жодній АЗС", – зазначив Харченко.
Коли саме можуть відновитися поставки бензину, наразі невідомо. За словами очільника ОВА, дефіцит пального вже спостерігається і в російських регіонах.
Місцеві жителі намагалися купувати бензин у сусідніх областях РФ, однак через великий попит там утворилися довгі черги. Крім того, російські силовики проводять ретельні перевірки всіх, хто перетинає адміністративні кордони.
Олександр Харченко також повідомив про критичну ситуацію в Новодружеську.
За його словами, мешканці міста вже чотири роки живуть без електропостачання. Востаннє світло в оселях було навесні 2022 року під час активних бойових дій.
Після окупації російська влада обіцяла відновити інфраструктуру, однак ремонтні роботи так і не розпочалися. Містяни досі залишаються без електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль