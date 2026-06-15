На окупованій Луганщині закінчується бензин: у Сіверськодонецьку спорожніли всі АЗС

На тимчасово окупованій території Луганської області загострюється паливна криза.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олександр Харченко.

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За його словами, у Сіверськодонецьку бензин закінчився на всіх автозаправних станціях міста.

Окупаційна влада також намагається обмежити продаж пального в інших населених пунктах регіону через дефіцит ресурсів.

"У багатьох містах так званої "ЛНР" запроваджені обмеження на продаж пального. У Сіверськодонецьку бензину немає на жодній АЗС", – зазначив Харченко.

Коли саме можуть відновитися поставки бензину, наразі невідомо. За словами очільника ОВА, дефіцит пального вже спостерігається і в російських регіонах.

Місцеві жителі намагалися купувати бензин у сусідніх областях РФ, однак через великий попит там утворилися довгі черги. Крім того, російські силовики проводять ретельні перевірки всіх, хто перетинає адміністративні кордони.

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Олександр Харченко також повідомив про критичну ситуацію в Новодружеську.

За його словами, мешканці міста вже чотири роки живуть без електропостачання. Востаннє світло в оселях було навесні 2022 року під час активних бойових дій.

Після окупації російська влада обіцяла відновити інфраструктуру, однак ремонтні роботи так і не розпочалися. Містяни досі залишаються без електроенергії.

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