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"Татнефть" запровадила обмеження на продаж пального на всіх своїх АЗС у Росії
"Татнефть" запровадила на всіх автозаправних станціях у Росії тимчасові обмеження на продаж бензину та дизельного пального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
Деталі
"Наразі на всій мережі АЗС "Татнефти" запроваджено обмеження", - повідомляє гаряча лінія компанії.
За словами оператора, окрім лімітів на відпуск пального, діють також обмеження щодо оплати - приймається лише готівка.
Відпускають по 30 літрів бензину
Як повідомив кореспондент російського видання, на АЗС у Челябінську водіїв інформують, що з технічних причин максимальний обсяг відпуску бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів.
Продаж дизельного пального обмежено 60 літрами для легкових авто та 300 літрами - для вантажного транспорту.
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Чудово ж відомо, що "тєррорістічєскіє акти" з боку України не мають жодного реального ефекту.
Коментатори з Цензора збрехати не дадуть.
Піськов каже, що це сезонні зміни і звичні для ********** …