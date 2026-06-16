"Татнефть" запровадила обмеження на продаж пального на всіх своїх АЗС у Росії

"Татнефть" запровадила на всіх автозаправних станціях у Росії тимчасові обмеження на продаж бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

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"Наразі на всій мережі АЗС "Татнефти" запроваджено обмеження", - повідомляє гаряча лінія компанії.

За словами оператора, окрім лімітів на відпуск пального, діють також обмеження щодо оплати - приймається лише готівка.

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Відпускають по 30 літрів бензину

Як повідомив кореспондент російського видання, на АЗС у Челябінську водіїв інформують, що з технічних причин максимальний обсяг відпуску бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів.

Продаж дизельного пального обмежено 60 літрами для легкових авто та 300 літрами - для вантажного транспорту.

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