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Новини Дефіцит пального
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"Татнефть" запровадила обмеження на продаж пального на всіх своїх АЗС у Росії

татнефть продає пальне з обмеженнями

"Татнефть" запровадила на всіх автозаправних станціях у Росії тимчасові обмеження на продаж бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс". 

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Деталі

"Наразі на всій мережі АЗС "Татнефти" запроваджено обмеження", - повідомляє гаряча лінія компанії.

За словами оператора, окрім лімітів на відпуск пального, діють також обмеження щодо оплати - приймається лише готівка.

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Відпускають по 30 літрів бензину

Як повідомив кореспондент російського видання, на АЗС у Челябінську водіїв інформують, що з технічних причин максимальний обсяг відпуску бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів.

Продаж дизельного пального обмежено 60 літрами для легкових авто та 300 літрами - для вантажного транспорту.

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бензин (1377) росія (70450) паливо (934)
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"Інтєрфакс" - іноагєнти.
Чудово ж відомо, що "тєррорістічєскіє акти" з боку України не мають жодного реального ефекту.
Коментатори з Цензора збрехати не дадуть.
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16.06.2026 12:04 Відповісти
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16.06.2026 12:04 Відповісти
Піднялася тако ж ціна і на ягель, лико та сіно, на московії!!
Піськов каже, що це сезонні зміни і звичні для ********** …
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16.06.2026 12:13 Відповісти
А чьто праізашло?
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16.06.2026 12:18 Відповісти
Ограничениями тут уже не обойтись пора вводить запреты, а иначе шо это за движуха, скучно...
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16.06.2026 12:22 Відповісти
 
 