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Новини Дефіцит пального
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У Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб

Зник бензин у Криму

Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі кримський маріонетка Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

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На кримських АЗС повністю обмежили продаж пального

За його словами, пальне відтепер відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку Республіки Крим.

"Про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, постачання пального в Севастополь затримується: АЗС припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами.

Також читайте: "Татнефть" запровадила обмеження на продаж пального на всіх своїх АЗС у Росії

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АЗС (1957) бензин (1385) Крим (14134) паливо (939)
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Топ коментарі
+17
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21.06.2026 10:14 Відповісти
+13
- Дядьку, дядьку! Підвезіть!...
- Х*й вам, хлопці! Пішки йдіть!...
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21.06.2026 10:12 Відповісти
+10
Камни с неба подвалили
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21.06.2026 10:12 Відповісти

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