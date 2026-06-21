У Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб

Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі кримський маріонетка Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

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На кримських АЗС повністю обмежили продаж пального

За його словами, пальне відтепер відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку Республіки Крим.

"Про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, постачання пального в Севастополь затримується: АЗС припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами.

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