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У Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб
Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі кримський маріонетка Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.
На кримських АЗС повністю обмежили продаж пального
За його словами, пальне відтепер відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку Республіки Крим.
"Про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково", - зазначив він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, постачання пального в Севастополь затримується: АЗС припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами.
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