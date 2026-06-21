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Постачання пального в Севастополь затримується: АЗС припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами
В окупованому Севастополі припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами
Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
Окупаційна влада пояснює обмеження затримками з постачанням пального до міста
"Важливе повідомлення для автомобілістів Севастополя. Постачання пального до міста затримується. У зв’язку з цим сьогодні ми змушені призупинити відпуск пального за QR-кодами на АЗС "ТЕС". Наразі заправка здійснюється виключно для транспорту оперативних служб. Про подальший розвиток ситуації буде повідомлено додатково", - інформує він.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+11 Світлана #580894
показати весь коментар21.06.2026 08:27 Відповісти Посилання
+3 ЗЛИЙ ДОБРОДІЙ
показати весь коментар21.06.2026 08:50 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар21.06.2026 08:26 Відповісти Посилання
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