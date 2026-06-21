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Новини Дефіцит пального
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Постачання пального в Севастополь затримується: АЗС припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами

бензин зник у Криму

В окупованому Севастополі припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупаційна влада пояснює обмеження затримками з постачанням пального до міста

"Важливе повідомлення для автомобілістів Севастополя. Постачання пального до міста затримується. У зв’язку з цим сьогодні ми змушені призупинити відпуск пального за QR-кодами на АЗС "ТЕС". Наразі заправка здійснюється виключно для транспорту оперативних служб. Про подальший розвиток ситуації буде повідомлено додатково", - інформує він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Автор: 

бензин (1385) Севастополь (558)
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Топ коментарі
+11
Геть з українського Криму,кацапи,поки що є ваш міст.
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21.06.2026 08:27 Відповісти
+3
Камні з неба в бак машини.Самі просили.❤️🇺🇦❤️
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21.06.2026 08:50 Відповісти
+1
Можно бартером - ти заправщику диню/в диню/ - він тобі бензин - може
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21.06.2026 08:26 Відповісти

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