Постачання пального в Севастополь затримується: АЗС припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами

В окупованому Севастополі припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупаційна влада пояснює обмеження затримками з постачанням пального до міста

"Важливе повідомлення для автомобілістів Севастополя. Постачання пального до міста затримується. У зв’язку з цим сьогодні ми змушені призупинити відпуск пального за QR-кодами на АЗС "ТЕС". Наразі заправка здійснюється виключно для транспорту оперативних служб. Про подальший розвиток ситуації буде повідомлено додатково", - інформує він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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