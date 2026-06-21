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Поставки топлива в Севастополь задерживаются: АЗС прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам
В оккупированном Севастополе прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам
Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупационные власти объясняют ограничения задержками с поставками топлива в город
"Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим сегодня мы вынуждены приостановить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЕС". В настоящее время заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно", — сообщает он.
Более подробной информации на данный момент нет.
Топ комментарии
+9 Світлана #580894
показать весь комментарий21.06.2026 08:27 Ответить Ссылка
+3 ЗЛИЙ ДОБРОДІЙ
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+1 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий21.06.2026 08:26 Ответить Ссылка
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