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Новости Дефицит топлива
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Поставки топлива в Севастополь задерживаются: АЗС прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам

бензин исчез в Крыму

В оккупированном Севастополе прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам

Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оккупационные власти объясняют ограничения задержками с поставками топлива в город

"Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим сегодня мы вынуждены приостановить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЕС". В настоящее время заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно", — сообщает он.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Автор: 

бензин (320) город Севастополь (1721)
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Топ комментарии
+9
Геть з українського Криму,кацапи,поки що є ваш міст.
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21.06.2026 08:27 Ответить
+3
Камні з неба в бак машини.Самі просили.❤️🇺🇦❤️
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21.06.2026 08:50 Ответить
+1
Можно бартером - ти заправщику диню/в диню/ - він тобі бензин - може
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21.06.2026 08:26 Ответить

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