Поставки топлива в Севастополь задерживаются: АЗС прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам

В оккупированном Севастополе прекратили продажу бензина населению по ранее выданным талонам

Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оккупационные власти объясняют ограничения задержками с поставками топлива в город

"Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим сегодня мы вынуждены приостановить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЕС". В настоящее время заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно", — сообщает он.

Более подробной информации на данный момент нет.

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