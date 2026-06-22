Сили оборони уразили центр космічного зв’язку "Дубна" під Москвою та низку військових об’єктів РФ, - Генштаб

21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об'єктам російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено центр космічного зв’язку

Зокрема, уражено центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються.

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Удари по окупованій території

Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Окрім того, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області (рф) та у районі Покровська Донецької області.

Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.

Результати попередніх уражень

За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.

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"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - зазначили у Генштабі.