Российский Воронеж находится под ракетной атакой: под ударом завод полупроводников. ВИДЕО+ФОТО

В российском Воронеже прогремели взрывы. Город, вероятно, подвергается ракетной атаке.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

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В небе над городом поднимается столб черного дыма.

Ранее губернатор Гусев сообщал о ракетной угрозе в области.

В соцсетях сообщают, что ракетным ударом в Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов.

ВЗПП-Микрон – это предприятие электронной и микроэлектронной промышленности, выпускающее полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.

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