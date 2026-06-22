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Российский Воронеж находится под ракетной атакой: под ударом завод полупроводников. ВИДЕО+ФОТО
В российском Воронеже прогремели взрывы. Город, вероятно, подвергается ракетной атаке.
Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
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В небе над городом поднимается столб черного дыма.
Ранее губернатор Гусев сообщал о ракетной угрозе в области.
В соцсетях сообщают, что ракетным ударом в Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов.
ВЗПП-Микрон – это предприятие электронной и микроэлектронной промышленности, выпускающее полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.
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бо деякі не можуть зняти гарне відео