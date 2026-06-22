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Российский Воронеж находится под ракетной атакой: под ударом завод полупроводников. ВИДЕО+ФОТО

В российском Воронеже прогремели взрывы. Город, вероятно, подвергается ракетной атаке.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

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В небе над городом поднимается столб черного дыма.

Ранее губернатор Гусев сообщал о ракетной угрозе в области.

В соцсетях сообщают, что ракетным ударом в Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов.

ВЗПП-Микрон – это предприятие электронной и микроэлектронной промышленности, выпускающее полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.

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Воронеж подвергается ракетной атаке: что известно?
Воронеж подвергается ракетной атаке: что известно?
Воронеж подвергается ракетной атаке: что известно?
Воронеж подвергается ракетной атаке: что известно?

Автор: 

россия (98000) Удары по РФ (1046) Воронеж (13)
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Топ комментарии
+11
Красівоє!
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22.06.2026 12:19 Ответить
+6
Сующий вітер, пожне бурю. Тримайте, **********.
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22.06.2026 12:20 Ответить
+6
дякую какцапам за гарне відео ))

бо деякі не можуть зняти гарне відео
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22.06.2026 12:21 Ответить

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