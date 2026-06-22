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Новини Удари по РФ
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Російський Воронеж перебуває під ракетною атакою: під ударом завод напівпровідників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибухи пролунали у російському Воронежі. Місто, ймовірно, перебуває під ракетною атакою.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У небі над містом стов чорного диму.

Перед цим губернатор Гусєв повідомляв про ракетну небезпеку в області.

У соцмережах повідомляють, що ракетним ударом у Воронежі було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів "Мікрон".

ВЗПП-Мікрон - це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми. 

Згодом стало відомо, що у Воронежі атаковано "Воронежский завод полупроводниковых приборов-Сборка"

Це поряд із заводом "Мікрон".

Воронеж перебуває під ракетною атакою: що відомо?

Моніторингові канали пишуть, що у Воронезькій області збито 3 крилаті ракети Storm Shadow.

Місцеві канали повідомляють, що Ленінським проспектом зараз не проїхати, рух перекрито. Атаковане підприємство розташоване саме на Ленінському проспекті.

Також читайте: Москву вночі атакували близько 60 дронів: у столичних аеропортах запровадили обмеження

Воронеж перебуває під ракетною атакою: що відомо?
Воронеж перебуває під ракетною атакою: що відомо?
Воронеж перебуває під ракетною атакою: що відомо?
Воронеж перебуває під ракетною атакою: що відомо?

Автор: 

росія (70540) Удари по РФ (1054) Воронеж (13)
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Топ коментарі
+18
Красівоє!
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22.06.2026 12:19 Відповісти
+14
Дамбітьваронеж!
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22.06.2026 12:22 Відповісти
+13
Сующий вітер, пожне бурю. Тримайте, **********.
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22.06.2026 12:20 Відповісти

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