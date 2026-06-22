Російський Воронеж перебуває під ракетною атакою: під ударом завод напівпровідників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вибухи пролунали у російському Воронежі. Місто, ймовірно, перебуває під ракетною атакою.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У небі над містом стов чорного диму.
Перед цим губернатор Гусєв повідомляв про ракетну небезпеку в області.
У соцмережах повідомляють, що ракетним ударом у Воронежі було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів "Мікрон".
ВЗПП-Мікрон - це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми.
Згодом стало відомо, що у Воронежі атаковано "Воронежский завод полупроводниковых приборов-Сборка"
Це поряд із заводом "Мікрон".
Моніторингові канали пишуть, що у Воронезькій області збито 3 крилаті ракети Storm Shadow.
Місцеві канали повідомляють, що Ленінським проспектом зараз не проїхати, рух перекрито. Атаковане підприємство розташоване саме на Ленінському проспекті.
Будь ласка, зачекайте...
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