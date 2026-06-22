Російський Воронеж перебуває під ракетною атакою: під ударом завод напівпровідників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибухи пролунали у російському Воронежі. Місто, ймовірно, перебуває під ракетною атакою.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У небі над містом стов чорного диму.

Перед цим губернатор Гусєв повідомляв про ракетну небезпеку в області.

У соцмережах повідомляють, що ракетним ударом у Воронежі було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів "Мікрон".

ВЗПП-Мікрон - це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми.

Згодом стало відомо, що у Воронежі атаковано "Воронежский завод полупроводниковых приборов-Сборка"

Це поряд із заводом "Мікрон".

Моніторингові канали пишуть, що у Воронезькій області збито 3 крилаті ракети Storm Shadow.

Місцеві канали повідомляють, що Ленінським проспектом зараз не проїхати, рух перекрито. Атаковане підприємство розташоване саме на Ленінському проспекті.

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