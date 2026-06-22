Москву вночі атакували близько 60 дронів: у столичних аеропортах запровадили обмеження

У ніч проти 22 червня російська столиця зазнала масованої атаки безпілотників. За заявами російської влади, над Московським регіоном нібито було знешкоджено близько 60 дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Через повітряну загрозу тимчасові обмеження запровадили одразу в кількох московських аеропортах.

Російська влада заявила про десятки збитих безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що перші повідомлення про атаку почали надходити близько 3:00 за київським часом. Протягом першої години він заявив про нібито знешкодження 27 безпілотників, а згодом повідомив ще про 32 дрони.

Таким чином, за офіційними даними російської сторони, за ніч над Московським регіоном нібито було збито або перехоплено близько 60 безпілотних літальних апаратів.

Через атаку обмежили роботу аеропортів

На тлі повідомлень про атаку тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів запровадили в московських аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський". Раніше аналогічні заходи були введені й в аеропорту "Шереметьєво".

Такі обмеження традиційно застосовують у Росії під час загрози атак безпілотників для забезпечення безпеки цивільної авіації.

Про наслідки офіційно не повідомляють

У російських телеграм-каналах поширювали відеозаписи польоту безпілотників та звуки вибухів у районі Москви. Водночас мер столиці РФ традиційно не повідомив про можливі руйнування чи постраждалих.

У своїх повідомленнях Сергій Собянін лише зазначав, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

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