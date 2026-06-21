Росіяни продовжують встановлювати ППО на дахах багатоповерхівок поблизу Москви. ВІДЕО+ФОТО

Поблизу Москви продовжують встановлювати нові системи протиповітряної оборони на дахах багатоповерхівок. Одну із платформ нещодавно розмістили у місті Реутов, що у Підмосков'ї.

Про це пише телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни продовжують стягувати ППО на дахи будинків

На відео вертоліт МНС встановлює, ймовірно, платформу для розміщення комплексу ППО на дах висотної офісної будівлі. При цьому на даху вже стоїть аналогічна платформа.

OSINT-аналітики встановили, що офісна будівля розташована на одній з вулиць у центральному районі Реутова.

Росіяни не вперше встановлюють ППО на дахи будинків

Нагадаємо, що наприкінці травня повідомлялося, що у російській столиці на дахи цивільних будівель встановлюють нові зенітні ракетні комплекси Панцирь-СМД-Е.

6 червня повідомлялося, що у московському районі Сокольники на даху житлової висотки за допомогою гвинтокрила встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцирь".

Дивіться також: На даху багатоповерхівки у Москві встановили ЗРК "Панцирь", - ЗМІ. ВIДЕО