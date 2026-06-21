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Россияне продолжают устанавливать ПВО на крышах многоэтажек в окрестностях Москвы. ВИДЕО
В окрестностях Москвы продолжают устанавливать новые системы противовоздушной обороны на крышах многоэтажных домов. Одну из платформ недавно разместили в городе Реутов, что в Подмосковье.
Об этом пишет Telegram-канал Astra, сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне продолжают устанавливать ПВО на крышах домов
На видео вертолет МЧС устанавливает, вероятно, платформу для размещения комплекса ПВО на крыше высотного офисного здания. При этом на крыше уже стоит аналогичная платформа.
OSINT-аналитики установили, что офисное здание расположено на одной из улиц в центральном районе Реутова.
Россияне не впервые устанавливают ПВО на крыши зданий
- Напомним, что в конце мая сообщалось, что в российской столице на крышах гражданских зданий устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".
- 6 июня сообщалось, что в московском районе Сокольники на крыше жилого высотного здания с помощью вертолета установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".
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