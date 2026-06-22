Москву ночью атаковали около 60 дронов: в столичных аэропортах ввели ограничения

В ночь на 22 июня российская столица подверглась массированной атаке беспилотников. По заявлениям российских властей, над Московской областью якобы было сбито около 60 дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Из-за воздушной угрозы временные ограничения ввели сразу в нескольких московских аэропортах.

Российские власти заявили о десятках сбитых беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые сообщения об атаке начали поступать около 3:00 по киевскому времени. В течение первого часа он заявил о якобы уничтожении 27 беспилотников, а впоследствии сообщил еще о 32 дронах.

Таким образом, по официальным данным российской стороны, за ночь над Московским регионом якобы было сбито или перехвачено около 60 беспилотных летательных аппаратов.

Из-за атаки ограничили работу аэропортов

На фоне сообщений об атаке временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в московских аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Ранее аналогичные меры были введены и в аэропорту "Шереметьево".

Такие ограничения традиционно применяются в России при угрозе атак беспилотников для обеспечения безопасности гражданской авиации.

О последствиях официально не сообщается

В российских Telegram-каналах распространялись видеозаписи полета беспилотников и звуки взрывов в районе Москвы. При этом мэр столицы РФ, как обычно, не сообщил о возможных разрушениях или пострадавших.

В своих сообщениях Сергей Собянин лишь отмечал, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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