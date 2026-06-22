Житель Воронежа об атаке ВСУ на местный военный завод: "#бать, я сейчас ох#ел. Тут прямо вообще п#здец"

В сети появилась видеозапись, снятая жителем Воронежа непосредственно рядом с местом точного попадания по местному военному заводу на улице Серафимовича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео, который, правда, путает средство поражения, называя его то ракетой, то "куском дрона", зафиксировал масштабные разрушения промышленной зоны и сопутствующей инфраструктуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На опубликованных кадрах видны искореженные и обожженные конструкции завода, выбитые стекла в соседних домах и уничтоженные автомобили, которые стояли неподалеку. Горизонт затянут дымом, а по территории предприятия разбросаны обломки. Очевидец не скрывает своего шока от того, что мощный взрыв полностью парализовал работу объекта.

Читайте: Пострадали Тюменский НПЗ, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическая инфраструктура противника, - Генштаб

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадали Тюменский НПЗ, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическая инфраструктура противника, - Генштаб