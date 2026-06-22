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Житель Воронежа об атаке ВСУ на местный военный завод: "#бать, я сейчас ох#ел. Тут прямо вообще п#здец"

В сети появилась видеозапись, снятая жителем Воронежа непосредственно рядом с местом точного попадания по местному военному заводу на улице Серафимовича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео, который, правда, путает средство поражения, называя его то ракетой, то "куском дрона", зафиксировал масштабные разрушения промышленной зоны и сопутствующей инфраструктуры.

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На опубликованных кадрах видны искореженные и обожженные конструкции завода, выбитые стекла в соседних домах и уничтоженные автомобили, которые стояли неподалеку. Горизонт затянут дымом, а по территории предприятия разбросаны обломки. Очевидец не скрывает своего шока от того, что мощный взрыв полностью парализовал работу объекта.

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Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадали Тюменский НПЗ, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическая инфраструктура противника, - Генштаб

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завод (579) атака (2151) Воронеж (18)
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Топ комментарии
+35
Я дивлюсь воно зовсім не засмучене.
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22.06.2026 13:41 Ответить
+31
чого у кацапні такі дурні пики?
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22.06.2026 13:33 Ответить
+21
морда в нього задоволена значить ЗСУ роблять правильно
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22.06.2026 13:56 Ответить

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