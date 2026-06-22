Украинка увидела ударный БПЛА над собственным двором: "Шахед! Це наший? О, який красівий, хай Бог їм помагає!". ВИДЕО

В сети стал популярным видеоролик, на котором супружеская пара наблюдает за пролетом ударного БПЛА над собственным двором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах запечатлены первые эмоции людей при появлении беспилотного аппарата.

Женщина, услышав характерный громкий звук двигателя, сначала испугалась, предположив, что над её домом летит очередной российский дрон-камикадзе типа "Шахед". Однако мужчина быстро успокоил жену, распознав силуэт украинского дальнобойного БПЛА, который как раз держал курс на военные объекты в тылу Российской Федерации.

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Узнав, что угрозы нет, а над головой летит украинская "птичка", женщина мгновенно сменила испуг на искреннее восхищение и благословение.

"Шахед, о Боже, смотри!"— "Это наш", — "Наш? О, какой красивый, да поможет им Бог!", — слышно на видеозаписи.

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